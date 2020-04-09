شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة عن "دهب عيرة": بنصور فى ظروف صعبة والعمل نقلة نوعية فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "دهب عيرة"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تعتبر العمل نقلة فنية فى حياتها، معربة عن أمنياتها أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا على حد قولها.

وأضافت شيحة لـ الخليج 365 قائلة: "أشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة وأتمنى النجاح فيها لأنني أقدم بالفعل عملاً مختلفاً، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور"، وأكدت أنها تطمح أن تُحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.

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ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

العمل بطولة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.