شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس: أعانى من القلق مع كل دور جديد يعرض على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح النجم العالمى الحائز على الأوسكار خواكين فينيكس عن دوره فى فيلم الـJoker، أنه مع كل دور جديد يعرض عليه يشعر بالقلق، الذى يؤثر عليه جسديا، لكنه قال "أنا أشعر بالقلق بشكل كبير، لكننى أحبه"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "etcanada".

كما يرفض فينيكس القيام بالتدريبات، الأمر الذى أوقعه فى الجدال من قبل مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي طالبه بحضور جلسات القراءة، أثناء التحضيرات لفيلم الـ Joker.

وبسبب ذلك أخبر فينيكس مخرج العمل تود فيليبس "أنا أرفض بـ أن أشارك فى جلسات القراءة".

كما تحدث فينيكس أيضًا عن نظريته في التمثيل، وهي أن ما يتم تعليمه من قبل الشباب هو "خاطئ تمامًا"، وأن التمثيل لا يتعلق بتذكر الجمل، أو الوقوف على الأماكن المحددة.

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حيث أوضح فينيكس أنه وصل إلى هذا الأمر، بعد أن انتهى من لعب دور البطولة فى فيلم "Walk the Line"، حيث قال لنفسه بعد مشاهدة الفيلم "أنت تتحرك فقط، وهو أمر قبيح جدًا".

واعترف فينيكس "لم أكن منخرطًا مع العالم أو مع نفسى بالطريقة التى أريدها، كنت أحمق، أركض، أتناول الكحول، أحاول إفساد من حولى، أذهب إلى أماكن سهر غبية"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع etcanada.

وخلال هذه الفترة تعرض فينكس لحادث سيارة كبير، وتم إنقاذه من السيارة من قبل المخرج الألماني فيرنر هيرتسوج، وبعد تلك التجربة توقف عن شرب أى من الأشياء التى تخرجه عن تركيزه.

حيث قال فينيكس "هناك الكثير من الأشياء التى أستمتع بفعلها، لكننى لا أريد أن أستيقظ وأنا أشعر بالصدمة من جديد، إنه ليس شيئًا أحاربه، ولكن هذه هى الطريقة التى أعيس بها حياتى"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " etcanada".