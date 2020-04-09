شكرا لقرائتكم خبر عن "بميت وش".. اليوم نيللى كريم وآسر ياسين يقومان بعملية نصب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها فى مسلسل "بميت وش"، وخلال المشاهد الجارى تصويرها هذه الأيام، تقوم نيللى بعملية نصب جديدة بمشاركة "عمر" ويجسده الفنان آسر ياسين، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول عمليات النصب، لتتصاعد أحداث كل قصة فى 5 حلقات.

وفرضت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارئ على المسلسل، حيث تتابع حالياً إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل، بالتزامن مع تصويره، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

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وكثفت كاملة عدد ساعات التصوير، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير التي تشرف عليها شركة انتاج العدل جروب بنفسها .

وتعمل نيللى كريم فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بميت وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.