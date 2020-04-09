فيديو.. شاهد البرومي الرسمي لمسلسل "ليالينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر المنتج تامر مرسي، عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، المقرر عرضه في رمضان 2020. وعلق "مرسي"، على البرومو قائلًا: "مسلسل ليالينا في رمضان على قنوات CBC". المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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