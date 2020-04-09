"إلى جنة الخلد يا طاهرة".. كيف تفاعل الجمهور مع نعي Netflix لـ"نيروبي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعت منصة Netflix، شخصية "نيروبي"، التي جسدتها النجمة الإسبانية Alba Flores، ضمن أحداث المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel.
وعبر الحساب الرسمي لـ Netflix، على "إنستجرام"، نشرت صورة لـ"نيروبي"، وعلقت عليها: "وداعًا يا جميلتي".
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة نيروبي، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الله يرحمها"، "إلى جنة الخلد يا طاهرة"، "راح نشتاقلها".
وُعرض الموسم الرابع من المسلسل الأكثر شهرة في العالم La casa de papel، يوم 3 إبريل الجاري، وعلى الرغم من إنقاذ نيروبي من الرصاصة التي تلقتها في نهاية الموسم الثالث، فإنها ماتت ضمن أحداث الموسم الجديد على يد "غانديا" (الحارس الشخصي لمحافظ بنك إسبانيا).
مسلسل لا كاسا دي بابيل La casa de papel الإسباني، عرض الموسم الأول في 2017، وحقق ملايين المشاهدات، وحصل على المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروضة على شبكة Netflix.
أبطال المسلسل هم Álvaro Morte (البروفسير)، Úrsula Corberó(طوكيو)، Alba Flores(نيروبي)، Miguel Herrán(ريو)، Itziar Ituño(راكييل)، Pedro Alonso، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.
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