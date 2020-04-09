وفاة والدة الموسيقار محمد علي سليمان وجدة أنغام.. تفاصيل الجنازة والعزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفيت اليوم الخميس 9 أبريل، والدة الموسيقار محمد علي سليمان، وجدة الفنانة أنغام والموزع الموسيقي خالد سليمان.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من أسرة أنغام، أن الراحلة يتم دفنها حاليًا في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، وأنها رحلت متأثرة بأمراض الشيخوخة، عن عمر تجاوز التسعين عامًا.

وأضاف المصدر أن أسرة الراحلة، قرروا عدم إقامة عزاء، واقتصار الأمر على الجنازة.