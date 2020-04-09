قضت 17 يومًا بالحجر الصحي.. شفاء ابنة غدير السبتي من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عن تعافي ابنتها وشفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي كانت أعلنت إصابتها به قبل أسبوعين تقريبًا.

غدير شاركت متابعيها على "السوشيال ميديا" بفيديو التقط لها دون علمها، إذ فاجئتها ابنتها بالظهور أمامها معلنة شفائها.

وقالت غدير في الفيديو: "تخيلوا فاجئتني، كان عندي لقاء مع برنامج صباح الخير يا عرب، وسألوني عن نتيجة التحليل، وقلت لهم لا أعرف، يا رب الله يفرح كل أم مثل ما فرحت، البيت نور".

ابنة غدير ظلت في الحجر الصحي 17 يومًا، وظهرت في لايف مع والدتها، كانت الأخيرة تبكي فيه بسبب إصابة ابنتها بالفيروس.