طارق محمد رشدي لمصراوي: "والدي عانى بسبب حرمانه من نجله وعبدالحليم تسبب في بكائه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال طارق رشدي، نجل الفنان الكبير محمد رشدي، إن والده عانى كثيرا بسبب حرمانه من ابنه الأكبر "رشدي".

وأكد "طارق" في تصريح خاص لمصراوي، أن والدة شقيقه الأكبر انفصلت عن والده وشقيقه في الرابعة من عمره، وبعدها قامت بحرمانه من رؤيته.

وتابع: "كان والدي يذهب لكلية التجارة بشارع محمد علي، حتى يرى نجله وهو يلعب وسط الأولاد، وهذا الأمر أثر عليه فنيا، فعلى الرغم من أنه نجح في امتحانات الإذاعة مع عبدالحليم حافظ، إلا أن الأخير تفوق عليه، فقد تفرغ لفنه فقط، بينما أثرت المشاكل وحرمان والدي من نجله الأكبر على تحقيق الشهرة في أول طريقه".

وأضاف: "في إحدى المرات كان عبدالحليم في سيارة بجوار والدي، فتجمهر المارة للسلام عليه، بينما لم يحدث نفس الأمر مع والدي، فبكا بشدة".

وأوضح أن والدة شقيقه توفت وهو في الرابعة من عمره، وبعدها عاش بصحبة والده وأشقائه، حتى هاجر للولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما.

ورحل عن عالمنا رشدي نجل الفنان محمد رشدي، بعد صراع مع المرض، ودفن بالولايات المتحدة الأمريكية.