هبة عبدالغني تودع "ليالينا" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة وتنتهي الفنانة هبة عبدالغني من تصوير جميع مشاهدها، في مسلسل "ليالينا" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني، للمخرج أحمد صالح.

وتستكمل هبة تصوير دورها خلال الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة من قبل شركة سينرجي الشركة المنتجة للمسلسل، للوقاية فيروس كورونا المستجد، حفاظا على طاقم العمل.

تلعب هبة خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية (راوية)، وهي ممرضة تسكن في حي شبرا العريق، وهي الشقيقة الكبرى لـ(أمير ) الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب 'محمد رشاد و(بدرية )الشخصية التي تقدمها الفنانة نهى عابدين كما تجمعها صداقة قوية مع (رقية) الشخصية التي تجسدها الفنانة صابرين، وتتعرض أسرة راوية خلال أحداث المسلسل لمجموعة من الحوادث تضعها في مواقف فارقة.

يشار إلى أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين.