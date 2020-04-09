محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
شارك عدد من نجوم الفن في الحملة الدعائية لمشروع أبراج "ZED" بالشيخ زايد.
ومن بين هؤلاء النجوم، شيرين رضا، وخالد منصور، وشادي ألفونس، وناردين فرج، والمذيعة شيرين عرفة.
وحرص النجوم خلال الحملة على تأكيد امتيازات المشروع الذي يعد الأفضل على جميع المستويات، وأحد أكبر المشاريع العملاقة في مدينة السادس من أكتوبر.
لقد حان الوقت لتكون الأقوى، والأفضل، والأكثر رفاهية، وراحة، كما علق النجوم خلال الحملة الدعائية للمشروع.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 50 فدانًا لإنشاء ناد رياضي بعنوان ZED إلى جانب إنشاء جامعة رياضية متخصصة في الرياضة على أن يكون هذا المشروع جاهزًا للظهور خلال ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر "حان الوقت لتكون الأفضل".. نجوم الفن يشاركون في حملة "ZED" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.