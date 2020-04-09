"حان الوقت لتكون الأفضل".. نجوم الفن يشاركون في حملة "ZED"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

شارك عدد من نجوم الفن في الحملة الدعائية لمشروع أبراج "ZED" بالشيخ زايد.

ومن بين هؤلاء النجوم، شيرين رضا، وخالد منصور، وشادي ألفونس، وناردين فرج، والمذيعة شيرين عرفة.

وحرص النجوم خلال الحملة على تأكيد امتيازات المشروع الذي يعد الأفضل على جميع المستويات، وأحد أكبر المشاريع العملاقة في مدينة السادس من أكتوبر.

لقد حان الوقت لتكون الأقوى، والأفضل، والأكثر رفاهية، وراحة، كما علق النجوم خلال الحملة الدعائية للمشروع.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 50 فدانًا لإنشاء ناد رياضي بعنوان ZED إلى جانب إنشاء جامعة رياضية متخصصة في الرياضة على أن يكون هذا المشروع جاهزًا للظهور خلال ثلاث سنوات.