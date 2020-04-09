محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شُيعت، منذ قليل، جنازة والدة المخرج معتز التوني وحماة الإعلامي عمرو الليثي، وتم دفنها بمقابر أسرتها في طريق الفيوم.
أقام صلاة الجنازة الشيخ رمضان عبدالمعز وكان ضمن الحضور المنتج تامر فتحي، بيومي فؤاد، أوس أوس، مصطفى خاطر ، محمد عبدالرحمن.
كما شارك في الجثمان "أحمد فتحي، محس منصور، هشام ماجد والإعلامي تامر أمين، والمنتج إيهاب طلعت وحرمه الفنانة شيرين وجدي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ارتدوا الكمامات والقفازات.. نجوم الفن في جنازة والدة المخرج معتز التوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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