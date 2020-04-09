إيناس عبدالدايم تصدر قرارًا بتشكيل أعضاء اللجنة العليا لـ"القومي للمسرح المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر، والتي تتكون من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

الأعضاء هم: الفنان يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان أشرف عبدالغفور،والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبدالخالق .

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان).

والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.