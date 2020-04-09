تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف مفاجأة بشأن إبنتها المصابة بفيروس كورونا

فاجأت إبنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، والدتها بشفائها من فيروس كورونا المستجد وعودتها إلى المنزل بعد حجزها فترة العلاج في مستشفى العزل.

وكانت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي، أعلنت إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد ونشرت صورة لابنتها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

يذكر أن بدأت الفنانة الكويتية غدير السبتي، مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في "المعهد العالي للفنون المسرحية".