تراند اليوم : بالفيديو.. حسني مبارك يظهر في مسلسل رمضاني

ظهر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشف المنتج تامر مرسي، عن البرومو الأول لمسلسل “ليالينا”، المقرر عرضه بعد أيام قليلة، ضمن الأعمال الدرامية الخاصة بالسباق الرمضاني المقبل عام 2020.

وظهر في البرومو الذي نشره المنتج على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك، وهو ينعي الرئيس محمد أنور السادات، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات وما حدث في جمهورية مصر العربية في تلك الفترة.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القنوات الفضائية المقرر عرض مسلسل “ليالينا” على شاشتها، وهي قناة “سي بي سي، وسي بي سي دراما”.