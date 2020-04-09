تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة أنغام



أفجع الموت الفنانة أنغام، حيث أعلن شقيقها الموزع الموسيقي خالد سليمان، وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان.

كتب خالد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله اسالكم الفاتحه والدعاء".



يذكر أنه سوف يعرض للفنانة أنغام، حفل غنائي أون لاين اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب في تمام الساعة التاسعة مساءً، في محاولة للترفيه عن الجمهور.

وتقدم أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، اساميك الكتيرة، حيران، هبدا من الاخر، على حسك فى ايامى، متطمنة، مهزومة، وغيرها.