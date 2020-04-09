تراند اليوم : بعد صراع 5 سنوات مع المرض.. وفاة نجل أشهر مطرب شعبي في مصر

توفي عادل رشدي، النجل الأكبر للمطرب المصري الراحل محمد رشدي، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب شقيقه طارق رشدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لله ما أعطى و لله ما أخذ وله الحمد و كل شئ عنده بمقدار، توفى إلى رحمة الله تعالي أخي الاكبر رشدي (عادل) بعد معاناة مع المرض استمرت خمس سنوات، أسألكم الفاتحه والدعاء له بالمغفرة".

والمطرب الراحل، هو أحد أبرز من غنى الأغانى الشعبية في مصر، ومن أشهر أغنياته "قولوا لمأذون البلد، عدوية، تحت الشجر، كعب غزال، ياليلة ما جانى الغالى". ومن أشهر ما قدم فى الأوبريت الإذاعى"أدهم الشرقاوى"

وتوفي عن عمر يناهز الـ76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن دخل المستشفى إثر بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي.