تراند اليوم : إصابة فنان سعودي شهير بأزمة قلبية



تعرض الممثل السعودي الشهير فهد عبدالمحسن، إلى وعكة صحية شديدة إثر إصابته بازمة قلبية، نقل إلى المستشفى على إثرها وتم عمل قسطرة في القلب له.

وقال الفنان السعودي عبد العزيز العصفور عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إن الممثل السعودي فهد عبد المحسن دخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وقد أجرى عملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب العصفور تعليقًا على الصورة :"اللهم لك الحمد أبشركم العملية نجحت، تعرض أخونا الكبير فهد عبدالمحسن لوعكة صحية قسطرة والحمد لله أموره طيبة وحالته مستقرة ولا بأس عليك يا أبو أحمد".

وتابع :"أشوف أرقام الصباح تتصل علي والحمد لله تطمنت عليه عن طريق أحمد ولده ويطمن أموره طيبة الله يقومه بالسلامة والحين بالملاحظة 48 ساعة ممنوع الزيارة".



