فيديو .. أحمد السيسي يطرح كليب احلامي بسيطه

طرح الفنان أحمد السيسي أحدث كليباته، والذي يحمل اسم أحلامي بسيطة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب احلامي بسيطة من إخراج هشام عبد العزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع وجدي الفاوي. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد السيسي شارك مؤخرًا في غناء كليب الله شاهد، وهو من غناء النجم الكبير تامر حسني، وفريقه في ذا فويس كيدز، كما كسر الكليب حاجز الـ 67 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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