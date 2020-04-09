صور .. مصطفى حجاج في البروفة استعدادًا لحفل الليلة

نشر الفنان مصطفى حجاج بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر مصطفى حجاج من خلالها في كواليس حفله الغنائي، والمقرر إحياءه الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا ألبوم هتزهزه، وضم الألبوم على 9 أغاني من بينهم: آه يا حنان، بعدك حياتي تمام، بناقصه، جرح بعد جرح، نصيبي وقسمتي، يا مصطفى، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. ألبوم، وضم الألبوم على 9 أغاني من بينهم: آه يا حنان، بعدك حياتي تمام، بناقصه، جرح بعد جرح، نصيبي وقسمتي، يا مصطفى، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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