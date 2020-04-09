الأمير ويليام وكايت ميدلتون يفاجئون تلاميذ ومعلمي مدرسة باتصال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أجرى دوق ودوقة كامبريدج ​الأمير ويليام​ زوجته ​كايت ميدلتون​ محادثة على طريقة الفيديو مع أكاديمية كاسترتون الابتدائية حيث يخصص المعلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقتهم لإبقاء المدارس مفتوحة لأطفال العاملين الرئيسيين والأطفال الضعفاء.

وتحدث الأمير ويليام وكايت مع بالمعلمين والعاملين بالمدرسة في أكاديمية Casterton الابتدائية ليشكرهم على عملهم الشاق وتفانيهم - ويتمنى للأطفال عيد فصح سعيداً جدًا.

وقد نشر الموقع الرسمي لقصر كينسنغتون المحادثة المصورة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبديا لطيفين جداً وهما يتحدثان إلى الأطفال الموجودين في المدرسة.

وكان الموقع الرسمي نفسه قد نشر رسالة تعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتواجد حالياً في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد أن كانت حالته حرجت إلا أنها مؤخراً شهدت نوعاً من التحسن وجاء في الرسالة :"قلوبنا مع رئيس الوزراء وعائلته ، الذين مثل الكثيرين في المملكة المتحدة وحول العالم يتأثرون بالفيروس التاجي. نتمنى له الشفاء العاجل في هذا الوقت العصيب". وتم تذييل الرسال بتوقيع حمل حرفاً واحداً هو W، ما اعتبره البعض أنه يرمز إلى الأمير ويليام كون الحرف الأول من اسمه.

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