سما المصري تقلق محبيها على صحتها فهل أصيبت بفيروس كورونا؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ​سما المصري​ لمتابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تشعر بالارتياح وأن حرارتها مرتفعة وأنها توجهت إلى المستشفى للمعاينة وضربت موعداً لجمهورها بإطلالة مسائية مباشرة اليوم الخميس، ما أقلق محبيها حول ما إذا كانت أصيبت بعدوى ​فيروس كورونا​، وعلقت عليه :"جزء من لايف كان على صفحتي علي الفيسبوك من شويه...حرارتي عاليه ورحت المستشفي وهاطلع لكم لايف النهارده الخميس الساعه ١١...حرارة".

وكانت سما أثارت موجة جدل كبيرة بعد نشرها لمقطع مصوّر على صفحتها وهي مرتدية لانجري عبارة عن قطعة واحدة أظهرت فخذيها وتعرجات جسدها، واعتبر العديد من المعلقين أن هذا الأمر فاضح وليس من عادات المصريين، وعلقت عليه :" وماقدرتش اطلع لايف النهارده.....احنا اسفين يا معلمين ...صبروا نفسكوا باه بالمقطع دا لحد بكره الخميس باذن الله".

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