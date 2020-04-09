شاهد.. رقص ميريام فارس في المطبخ وتحضيرها كعك العيد!

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 06:55 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تحضيراتها لعيد الفصح. ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو ظهرت خلاله في المطبخ وهي تستعد لتحضير كعك بحماس حيث كانت ترقص في نفس الوقت اثناء استماعها لاغنية اجنبية. وعلقت ميريام فارس على الفيديو كاتبة: “بلّش تحضير معمول و كعك العيد” مع هاشتاغ “خليك بالبيت”. يذكر ان ميريام فارس تنشط خلال فترة العزل المنزلي على مواقع التواصل وكانت قد نشرت مؤخرا فيديو طريف لها مع ابنها اثناء لهوهما بطائرة ورقية.

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