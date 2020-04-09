بعد توقفه قسريًا، مسلسل “بردانة أنا” يعود في رمضان

بعدما كان من المقرر أن تعرض محطة Mtv بالاتفاق مع شركة الانتاج صبّاح أخوان، ثلاث مسلسلات في شهر رمضان المبارك وهي “20 20″، “الهيبة 4″، “من الآخر”، يبدو ان هذا التعاون لن يبصر النور في شهر الصوم خاصة مع إنتشار فيروس كورونا وإعلان التعبئة العامة وتوقيف التصوير في لبنان.

محطة المر التي وقعت في حيرة من أمرها، اخرجت من جعبتها مسلسل “بردانة أنا” لعرضه في رمضان وذلك بعدما أكدت الصفحة الرسمية لشركة الانتاج نديم مهنا هذا الخبر. وأعلنت قائلة: “خبر سار لمحبّي “بردانة أنا”، نعم، المسلسل الذي أحببتموه والذي توقف قسرياً خلال الثورة في لبنان، سيعود من ضمن شبكة برامج الـ “أم تي في” لشهر رمضان المبارك”.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

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العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

لا بد من الإشارة الى ان كارين رزقالله لن تشارك لأول مرة في رمضان بمسلسل من كتابتها وبطولتهاوذلك بعدما عودت المشاهدين في السنوات الأخيرة على حضورها في شهر الصوم بعمل من كتابتها.