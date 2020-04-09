خاص- محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز يتفقان على ترك بصمة أمل في “اضحك الدنيا حلوة”

في اكتوبر 2019، سجل النجم المصري محمد سرور أولى نجاحاته مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” من خلال كليب أغنية “كل شيء مسموح” الذي حقق نجاحاً مميزاً على صعيد الاعمال المصورة.

من هنا، اتى التعاون الثاني بين لايف ستايلز ستوديوز ومحمد سرور من خلال أغنية جديدة حملت عنوان “اضحك الدنيا حلوة” كلمات والحان المبدع محمد الرفاعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماسترينغ امير محروس.

الأغنية تضمنت ايقاعاً مليئاً بالفرح والأمل وكلاماً إيجابياً في هذه الحياة التي يجب ان نحبها ونعيشها ببساطة لان الدنيا حلوة. وهذا العمل هو بالفعل ما يحتاج اليه الجمهور القابع في منزله منذ شهرين تقريباً تحت ضغط الأخبار الواردة حول ضحايا مرض فيروس كورونا في كل أنحاء العالم.

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“اضحك الدنيا حلوة” أصبحت متوفرة على قناة شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” عبر موقع يوتيوب. وتقول كلمات الأغنية: “اضحك الدنيا حلوا/عيشها رقصه عيشها غنوه /حبها هتحبك اكتر /مش محتاجة انك تفكر”.

وفي معلومات حصرية لـ “الخليج 365” علمنا ان “لايف ستايلز ستوديوز” لم تكن في وارد طرح الأغنية في الوقت الحالي، إلا ان الشركة ارتأت ان تطرح العمل الآن بالإتفاق مع الفنان محمد سرور لأن الأغنية تتضمن كلاماً ولحناً فيهما الكثير من الفرح والإيجابية. كما ان الأغنية تبعث على الأمل في ظل هذه الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم، فاحبت الشركة بالتعاون مع محمد سرور ان يتركا بصمة أمل في هذا الزمن الصعب.

كما لفتنا تعريف شركة “لايف ستايلز ستوديوز” حول العمل عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث أكدت “ان الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي تفتح أفاقاً واسعة في الحياة لذا قررنا والنجم محمد سرور إصدار أغنيته الجديدة “اضحك الدنيا حلوة” على أمل أن ننشر بعض من التفاؤل والإيجابية. #خليك_بالبيت”.