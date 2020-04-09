زوجة فنان شهير تكشف إصابتها بالسرطان قبل كورونا

كشفت زوجة الممثل توم هانكس، الفنانة الأميركية ريتا ويلسون، ما طلبته من زوجها في حال وافتها المنية قبله. وجاء هذا خلال استضافتها في حلقة من برنامج "كيلي كلاركسون شو" الذي يتم تقديمه على شاشة قناة NBC.

وقالت الفنانة، 63 عاماً، إن جلسة جدية جمعتها والأخير عقب إعلامها بإصابتها بمرض سرطان الثدي قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أنها تطرقت خلالها إلى طريقة الوداع التي تفضلها وأنها طلبت منه أن يحزن بشدة وإن لمدة طويلة وأن يقيم بعد ذلك حفلاً كبيراً يتخلله الرقص والغناء.

ويشار إلى أن الفنانة خضعت في وقت سابق لعملية استئصال ثدي مزدوجة وأعلن شفاؤها التام في العام 2015. وعلقت على ذلك خلال البرنامج: "من زاوية ما يبدو السرطان نعمة. علمني فعلاً أن أعيش كل لحظة من حياتي بشكل تام وإن كانت الأخيرة". وأضافت: "لا نعرف ما الذي سيأتي به الغد. علينا أن نعيش وأنا فعلت كلما تمكنت من فعله وعشت الحياة كما أريد".

ويذكر أنها وزوجها أعلنا مؤخراً تعافيهما من عدوى فيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما للحجر الصحي في أحد المستشفيات في أستراليا.

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