في 5 أيام..أغنية "مش قد الهوى" تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

تخطت الأغنية الجديدة للفنانة شيرين "مش قد الهوى" أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في 5 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: محمد الغنيمي، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أحمد إبراهيم، وحققت انتشارًا واسعًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل إيجابية منمحبي ومتابعي شيرين، وتصدرتالمراكز الأولى.
يذكر أن آخر أعمال شيرين الغنائية كانت أغنية "الحب خدعة"، التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر، توزيع: وليد فاي، وبلغت أكثر من2 مليون مشاهدة.
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