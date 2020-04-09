فن ومشاهير

فيديو.. حفل محمد ثروت "أون لاين" الأول على "يوتيوب"

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في ليلة إنشادية مميزة أحياها الفنان محمد ثروت بجانب مجموعة من نجوم الإنشاد "إيهاب يونس، مصطفى عاطف، وائل الفشني"، وذلك بتقنية "يوتيوب لايف" على القناة الرسمية لـ ثروت على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

أُذيع الحفل مساء الأمس واستمر على مدار

أكثر من ساعتين ونصف، وحصلت على نسبة مشاهدة مرتفعة لأكثر من 200 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

بدأ ثروت الحفل بمناجاته الشهيرة "لاجل

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النبي" وأتى تباعاً مجموعة المنشدي المشاركين له في الحفل، واختتم رسالته بتوجيه رسالة شكر أخرى للجيش الأبيض من أطباء وممرضين والعاملين بالمجال الطبي.

أتى الحفل تبعاً لمبادرة "خليك في البيت" ومساعدة المواطنين على الالتزام بمنازلهم في ظل ظروف العزل للوقاية من وباء المستجد، والاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا وتقنيات الإنترنت الحديثة.

 

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