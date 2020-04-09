فيديو.. حفل محمد ثروت "أون لاين" الأول على "يوتيوب"

في ليلة إنشادية مميزة أحياها الفنان محمد ثروت بجانب مجموعة من نجوم الإنشاد "إيهاب يونس، مصطفى عاطف، وائل الفشني"، وذلك بتقنية "يوتيوب لايف" على القناة الرسمية لـ ثروت على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
أُذيع الحفل مساء الأمس واستمر على مدارأكثر من ساعتين ونصف، وحصلت على نسبة مشاهدة مرتفعة لأكثر من 200 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
بدأ ثروت الحفل بمناجاته الشهيرة "لاجل
أتى الحفل تبعاً لمبادرة "خليك في البيت" ومساعدة المواطنين على الالتزام بمنازلهم في ظل ظروف العزل للوقاية من وباء كورونا المستجد، والاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا وتقنيات الإنترنت الحديثة.
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