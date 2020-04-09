إيناس عبدالدايم تصدر قرارًا بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس المجلس الأعلي للثقافة قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر والتي تتكون من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح وهم : الفنان القدير يوسف إسماعيل ( رئيسا للمهرجان ) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدي وصفي والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق. الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدي وصفي والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق. بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه. عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

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