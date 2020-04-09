أغنية "خلصت القصة" لـ محمد شاكر تقترب من الـ 80 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

اقتربت الأغنية الجديد للفنان محمد شاكر "خلصت القصة"، من حاجز الـ 80 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة علىطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:زياد جديد، ألحان:شادي جرور، توزيع:رواد حمدار.
يذكر أن آخر إصدارات محمد شاكر الغنائية كانت أغنية "لما تحن" التي اقتربت من المليون مشاهدة على قناته الرسمية على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:هيثم سليم، ألحان:ياسر نور، توزيع:عمرو عبد الفتاح.
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