فيديو..أغنية "رغم المسافة" تسجل أكثر من 70 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

سجلت الأغنية الجديدة للفريق الغنائي الشهير "مسار جباري"، والفنانة أسماء أبو اليزيد"رغم المسافة" أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:دعاء عبد الوهاب، ألحان:هاني الدقاق، توزيع:تامر عطا الله، وحصلت على المركز السادي في صدارة المشاهدات على

"يوتيوب".

طُرحت الأغنية مساء أمس، أثناء حفلهم الغنائي الذي أذيع مباشرة على الإنترنت، للمساهمة في الترفيه عن جمهورهم في ظل ظروف العزل المنزلي، ويعد ثاني حفل لـ "مسار إجباري" بتقنية "يوتيوب لايف"، حيث أحيوا حفلهم الأسبوع الماضي على

قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر إصدارات "مسار إجباري" الغنائية ، أغنية "حد تايه" والتي صدرت مؤخراً على "يوتيوب"، وحققت أكثر من 300 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى ألبوم "الألبوم" ضم 8 أغنيات منهم"كائن فضائي، نهايات الحكاوي، صياد، فاكرة، للحزن أصول"، على "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة وانتشار جماهيري كبير بالإضافة إلى جولة من حفلاتهم الناجحة بعد صدوره.