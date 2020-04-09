بالصور.. كواليس تصوير هبة عبدالغني لشخصية راوية في"ليالينا"

أوشكت الفنانة هبة عبدالغني على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها خلال السباق الدرامي لمسلسل"ليالينا"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2020، تحت قيادة المخرج أحمد صالح، لا يتبقى لها سوى أيام وتنتهي من تصوير شخصيتها تمامًا، وذلك بعدما كانت تتكتم على تفاصيل مشاركتها في العمل خلال الفترة الماضية.
الشركة المنتجة للمسلسل، ضد فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على طاقم العمل من هذا الفيروس اللعين الذي أصبح يهدد البشرية في الوقت الحالي.
وتستكمل هبة عبدالغني تصوير دورها خلال الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة من قبل شركة سينرجي
التي تقدمها نهى عابدين، كما تجمعها صداقة قوية مع (رقية) الشخصية التي تجسدها الفنانة ''صابرين''، وتتعرض أسرة راويه خلال أحداث المسلسل لمجموعة من الحوادث تضعها في مواقف فارقة.
تلعب هبة خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية (راوية)، وهي ممرضة تسكن في حي شبرا العريق، وتكون الشقيقة الكبرى لكلاً من (أمير) الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب ''محمد رشاد'' و(بدرية) الشخصية
يشار إلى أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
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