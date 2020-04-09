إيناس عبدالديم تُصدر قرارًا بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للقومى للمسرح في دورته الـ13

أصدرت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشرة التي تتكون من 13 عضوًا من أجيال مختلفة، وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، هم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسًا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان

القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبدالخالق، إضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، هم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرًا للمهرجان)، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة، ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.