خاص الفن - نقابة الفنانين السوريين توضح حقيقة إصابة الممثلين بكورونا

ميرنا وليد - بيروت - أبدت مديرة العلاقات العامة في ​نقابة الفنانين​ فرع دمشق تماضر غانم استيائها من محاولة إطلاق أخبار غير صحيحة بهدف إثارة بلبلة أو محاولة لجذب أكبر عدد من المعجبين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لموقع "الفن" أن جميع الممثلين السوريين داخل ​سورية​ بألف خير ولا صحة لإصابة أي منهم بفيروس الكورونا بعكس ما يحاول البعض نشره.

وأشارت إلى أنها النقابة سبق وأن نشرت خبر إصابة الممثلة ​هناء نصور​ في البرازيل والمغنية همسة منيف في بريطانيا، وقد شفيتا بدعاء الأحبة والمحبين.

وطلبت من الجميع التأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة خاصة أننا نعيش وقتاً عصيباً.

وتمنت في نهاية تصريحها الخير والسلامة للجميع، وألا يصاب أي أحد بالفيروس في العالم.

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