رحيل الممثل الأميركي المخضرم ألين غارفيلد

ميرنا وليد - بيروت - بسبب مضاعفات فيروس "كورونا"، رحل الممثل الأميركي المخضرم ​ألين غارفيلد​، عن عمر ناهز 80 عامًا في لوس أنجلوس.

وأعلن عن الخبر شقيقة الراحل لويس غورويتز.

وانطلق الراحل في مسيرته عام 1968، وشارك في العديد من الأفلام وصل عددها إلى حاولى 100 فيلم، بينها بطولة فيلم Beverly Hills Cop II ، وفي السبعينات فيلم الإثارة والغموض The Conversation، والفيلم الكوميدي (Bananas)، وفيلم The Front Page، كما شارك المسلسل التلفزيوني Nashville.

تجدر الإشارة أن في الولايات المتحدة وصل عدد الحالات إلى أكثر من 430 ألف إصابة، كما وصل عدد الوفيات إلى 14600 حالة وفاة.

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