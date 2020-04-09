ميرنا وليد - بيروت - في إطار حملة "​لازم نكمل تصوير​" التي أطلقها بعض المشاهير عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لاستكمال تصوير أعمالهم للسباق الرمضاني المقبل، كتب الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​ :"لازم نكمل تصوير لنخلق بسمة وأمل بكل بيت خليك في البيت ونحنا رح نعمل كل الاحتياطات اللازمة ونكون ضيف خفيف بكل بيت".

وكان قد توقف تصوير العديد من المسلسلات خلال الفترة الماضية نتيجة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخروج بعضها خارج السباق الرمضاني، ويطالب عدد من الممثلين اللبنانيين الحكومة اللبنانية وخصوصاً وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي السماح لهم بإستكمال التصوير طالما أن شركات الانتاج ستتخذ الاجراءات المناسبة لحمايتهم وحماية طاقم العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب يعتبر عبدو شاهين أن التصوير يجب أن يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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