50 سنت في مسلسل جديد .. إعرف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت الشركة المنتجة التحضيرات للسلسلة جديدة لـ مغنى الراب "50 Cent"، كيرتس جيمس جاكسون، والذي سيعمل عليها الثنائي جاكسون وراندي هوغينز، الثنائي وراء سلسلة Starz الشهيرة "Power"، وستطرح السلسلة الجديدة تحت اسم Black Mafia Family، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "Deadline".

ويشار الى أن مسلسل " Black Mafia Family" مستوحى من القصة الحقيقية لأخوين، من جنوب غرب ديترويت في أواخر الثمانينيات وينتميان الى عائلة من أكثر العائلات إجراماً. ويتضمن العمل تضامن الأخوين في تجارة المخدرات وفي عالم رقص الهيب هوب يبرزا من خلاله موهبتهما، إن إيمانهم الراسخ بالولاء الأسري سيكون حجر الزاوية في شراكتهما وجوهر انفصالهما النهائي، هذه قصة عن الحب والعائلة والرأسمالية في السعي لتحقيق الحلم الأميركي، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع Deadline.