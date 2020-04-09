بالفيديو: فيفي عبده ترقص بطريقة غريبة داخل منزلها أثناء الحجر

تلتزم الممثلة المصرية فيفي عبده بالحجر المنزلي، وتتابع التواصل مع محبيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحفيزهم على الالتزام بالحجر المنزلي؛ لحمايتهم من فيروس كورونا. وقدمت فيفي عبده وصلة رقص جديدة على أنغام إحدى الأغنيات العراقية؛ لتسلية متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: «الرقصة دي من صالون فيفي عبده على أغنية عراقية للمطربة إسراء الأصيل (عروسة) أحب العراق وبحبكم أوي خمسي مواااه». يذكر أن فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني السابق لعام 2019، من خلال مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز ‏حشاد.

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