إدارة أعمال هيا مرعشلي تعلق على أنباء خطوبتها من ناصيف زيتون

تفاعل الجمهور مع أنباء خطوبة الممثلة السورية من أصول لبنانية هيا مرعشلي والنجم السوري ناصيف زيتون، وذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأنباء؛ إذِ انقسم الجمهور بين مرحب بالخطوبة ومشكك بصحتها، خصوصاً أن كليهما لم يعلن الخبر بشكل رسمي أو التلميح على الأقل بوجود أي علاقة بينهما.

ووفقاً لمصادر صحفية؛ قررت هيا مرعشلي، من خلال مكتب إدارة أعمالها، حسم الجدل حول خطوبتها من المطرب السوري ناصيف زيتون؛ إذْ تم نفي الخبر تماماً، وأنه لا صحة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الخطوبة.

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وأبدى مكتب إدارة أعمال هيا مرعشلي، نقلاً عنها، اندهاشها من خروج هذه الإشاعة وتساءلت عن مصدرها؛ وبخاصة أنها لا توجد معرفة شخصية بينها وبين ناصيف زيتون، ولم يتقابلا على الإطلاق! رغم أنها تحبه على الصعيد الفني ومعجبة به بوصفه فناناً، وبسبب انتشار الحديث حول هذا الأمر قررت الرد بأنه لا علاقة بينهما.

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وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشار إلى أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وتندرج تحت إطار الإشاعات، ولا سيما أن ناصيف زيتون من النجوم الذين تنتشر حولهم شائعات عن الزواج والحب والارتباط.

في ما تساءل البعض: كيف يمكن أن يرتبط ناصيف بهيا وكل منهما ينتمي لديانة مختلفة؟! فمن المعروف أن زيتون ينتمي للديانة المسيحية، ومرعشلي للديانة الإسلامية، في ما رد آخرون بأن الديانة لم تعد تشكل عائقاً في ظل انتشار الزواج المدني.

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