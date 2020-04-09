لمياء عبد العزيز تثير الجدل بتشجيعها صداقة النساء للرجال

أثارت السعودية لمياء عبدالعزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات، تصرح فيه بأنها تفضل التعامل مع الرجال أكثر من البنات بشكل عام.

هذا الأمر أغضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه تشجيعاً للصداقات مع الرجال، وقد تصدرت لمياء عبدالعزيز تريند تويتر في المملكة العربية السعودية، بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو عبر سناب شات.

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أثارت لمياء عبدالعزيز الجدل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر العديد من البوستات عبر سناب شات تتحدث فيها عن أمور معينة، وقد اعتبرها الكثير من المتابعين غيرَ لائقة من أحد مشاهير السناب؛ حيث قالت إنها «تتعامل مع الولد أكثر من البنت في الشغل وفي أمور أخرى، وهي ما تحب تتدخل في أعراض الناس والسواليف هذه».

