نادين نجيم تقلد الفنانة سامية الجزائري بطريقة كوميدية

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها بمقطع فيديو جديد كوميدي، حيث قلدت من خلاله سامية الجزائري، وجاء ذلك استمراراً لسلسلة الفيديوهات الكوميدية التي ينشرها النجوم في تلك الفترة؛ لتخفيف حدة الأيام الصعبة التي جعلت الجميع يجلسون في بيوتهم بسبب فيروس كورونا.

ونشرت نادين نسيب الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، وعلقت عليه قائلة: «تحية كبيرة للمبدعة سامية الجزائري الشهيرة بأم محمود في مسلسل يوميات جميل وهناء».

وانهال متابعوها بالتعليقات التي أثنت على خفة ظلها، كما أضافت نجيم بالفيديو هاشتاق #خليك_بالبيت الذي يروج له عدد من المشاهير للبقاء بالمنازل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في معظم الدول.

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شاهدي الفيديو :



