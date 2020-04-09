ريم الشريف تخوض تحدي المخدة

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تسبب الحجر المنزلي باختراع أفكار جديدة لكسر الملل والروتين؛ فالبعض يملأ فراغه بالرسم أو العزف أو مشاهدة التليفزيون، والبعض عانى من مشكلة الإقبال على تناول الطعام الذي أوحى للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة تحدٍ طريف أسموه تحديَ المخدة.
وتقوم فيه الفتيات في هذا التحدي بارتداء وسادة وكأنها فستان ووضع حزام عليها في المنتصف، ونشر صورتها وتحدي متابعيها.
وانخرطت الفنانة اللبنانية ريم الشريف في هذا الأمر، وشاركت جمهورها بصورة لها وهي ترتدي مخدة أو وسادة بيضاء وثبتتها بحزام جلدي أسود على خصرها، كما انتعلت حذاء أبيض عالي الساق أو Boots، وحملت بيدها حقيبة نسائة صغيرة باللون الرصاصي، كما وضعت كمامة بيضاء على وجهها وبدت في غرفة النوم وعلقت على الصورة ممازحة: «يلا أراكم في لاس صالوناس إيه والله هيدا اسمو جنون الكورونا».
ولاقت الصورة إعجاب العديد من المتابعين، الذين أثنوا عليها وعلقوا تعليقات إيجابية ومرحة.
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