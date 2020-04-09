فيديو: نادين نجيم تستنجد بممثلة سورية بعد خروجها من الماراثون الرمضاني

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بعد تأكد خروجها من الماراثون الدرامي الرمضاني، تقضي الممثلة نادين نجيم وقتها في الحجر المنزلي، حيث اصبحت ناشطة جداً على تطبيق " تيك توك" وبات لديها اكثر من مليون متابع.
وتحظى فيديوهات نادين بالكثير من التعليقات، بين مشجع ومصفق لما تقدمه من فيديوهات عفوية، وبين من يرى انها كنجمة لها وزنها قللت من هيبتها بسبب تواجدها المستمر على التطبيق، ونشرها فيديوهات هزلية تسيء إلى صورتها.
ورغم تضارب الاراء، كان ثمة إجماع على طرافة الفيديو الذي نشرته نادين ووجهت من خلاله تحية تحية للفنانة السورية ساميا الجزائري، وقلدتها بدور ام محمود.
يبقى ان نذكر ان نادين ستغيب للمرة الاولى عن المنافسة الرمضانية للمرة الاولى منذ العام ٢٠١٤، بعد خروج مسلسلها " عشرين عشرين" من المنافسة الرمضانية بسبب تعذر تصويره.
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