- 1/3
- 2/3
- 3/3
توعد المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، بمقاضاة كل من يتداول المقطع الصوتي لموكلته الفنانة الكويتية حياة الفهد الذي تهاجم فيه الوافدين وتدعو إلى طردهم والإلقاء بهم في الصحراء.
وأعلن المحامي عن رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكتب الشريك عبر حسابه على تويتر: " تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها".
وكانت الفهد قد طالبت بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا، وعادت واوضحت ان تصريحها فهم بطريقة خاطئة.
إقرئي ايضًا:
صور.: شمس تكتب أخطر تغريدة عن كورونا وتحذفها
شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة جديدة: "ياترى الدور على مين"؟
كانت هذه تفاصيل خبر حياة الفهد تهدد متداولي تصريحها الشهير بمقاضاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.