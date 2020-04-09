حياة الفهد تهدد متداولي تصريحها الشهير بمقاضاتهم

توعد المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، بمقاضاة كل من يتداول المقطع الصوتي لموكلته الفنانة الكويتية حياة الفهد الذي تهاجم فيه الوافدين وتدعو إلى طردهم والإلقاء بهم في الصحراء.

وأعلن المحامي عن رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب الشريك عبر حسابه على تويتر: " تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها".



وكانت الفهد قد طالبت بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا، وعادت واوضحت ان تصريحها فهم بطريقة خاطئة.

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