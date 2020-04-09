صور.: شمس تكتب أخطر تغريدة عن كورونا وتحذفها

في أجرأ تغريدة لها، دعت الفنانة الكويتية شمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء حالة الطوارىء والحجر المنزلي، وإعادة الحيلة إلى طبيعتها، مخالفة كل زملائها الذبن يدعون الى ضرورة الالتزام بالبقاء في البيت للوقاية من فيروس كورونا.

وكتبت في تغريدة عبر " تويتر" متوجهة إلى السيسي "ارجوك خليك صاحب المبادرة وافتح ممارسة الحياة الطبيعية مع الاخذ بالاحتياط".

وتابعت " المقاومة وتسكير البلاد راح تدمر الاقتصاد وراح يصير الموت من الفقر والقهر والعزلة والكآبة اكثر من الموت من ‎كورونا ارجوك خذ المبادرة ارجوك خليك ‎بطل هذا الموقف وربي راح ينصرك بلييييز".

وعندما سئلت شمس عن سبب توجهها بطلبها إلى مصر لا إلى بلادها، قالت إن المبادرة إن أخذتها مصر بصفتها الأخ الأكبر ستكون محفزا لكل الدول العربية.

تغريدة شمس لاقت الكثير من الغضب من مصريين، اعتبروا ان ارواحهم وصحتهم ليست موضع تجارب، الامر الذي دفع بشمس الى الانسحاب وخذف تغريدتها.

وكانت شمس الكويتية قد حذرت قبل ايام من اختفاء الطبقة المتوسطة بعد الانتهاء من أزمة كورونا، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات" أن المجتمع سينقسم إلى طبقتين بحسب تعبيرها إما أسياد أو عبيد.

وأَضافت شمس: "الأزمة الاقتصادية ما بعد كورونا إلي ما رح ينتفض وما رح يهتز وما يخترع شي يخليه حد مهم في الحياة راح ينداس، رح يكون العالم عبارة عن اثنين عبيد وأسياد، الثالث هذا الي كان في النص الطبقة الوسطى راح تختفي، وهي كورونا حصلت ع الاغلب عشان كذا".

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وَأضافت شمس: "يا تكون من السادة، يا تكون من العبيد الموضوع كثير حقير مثل ما كانت الأفلام الأمريكية تقول لنا وما كنا نصدق.

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