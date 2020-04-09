فيديو وصور: كريستيانو رونالدو يقضي الحجر المنزلي بأجواء عائلية وهذا ما يفعله

بعد نجاحه في مغادرة إيطاليا حيث كان مع فريقه جوفنتوس بعد انتشار وباء الكورونا، يقضي النجم العالمي كريستيانو رونالدو الحجر المنزلي مع صديقته جورجينا رودريغز وأولاده.



ويحرص رونالدو على نشر فيديوهات من الحجر المنزلي، حيث يمارس الرياضة، ويجلس مع اطفاله، ويحاول تخصيص وقت لهم، كما ينشر رسائل يؤكد فيها صعوبة المرحلة ويحث محبيه على البقاء في منازلهم لسلامتهم.

كما انه يواصل تدريباته الخاصة في منزله، إلى جانب صديقته جورجينا رودريغيز، في ظل توقف النشاط الكروي بعد انتشار فيروس كورونا.



وقد نشر فيديو عبر حسابه في "انستغرام" مع صديقته، وكتب: "شريكتي الجميلة في التمرين".

وكان رونالدو قد نشر قبل ايام فيديو وهو يخضع لتسريحة شعر على يدي كريستينا التي تولت قص شعره في ظل عدم وجود اي حلاق في ظل اجراءات الطوارىء.

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