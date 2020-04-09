شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة جديدة: "ياترى الدور على مين"؟

أثار شقيق ياسمين عبدالعزيز الجدل من جديد، بعد توجيه رسالة، فهم البعض أنها موجهة لشقيقته ياسمين، خصوصاً بعد الخلافات القائمة بينهما مؤخراً، وكتب وائل عبر حسابه على فيس بوك: «في ناس اتخلقت واتخلق ليهم الحب، ودوّل نسبه قليلة، وقد تكون اندثرت في ظل كل مغريات الحياة، وفي ناس تانية بتدور على الناس إللي تحبها بالطريقة اللي هما يستهلوها»، واصفًا الحب بـ«شيء مخيف».

وأشار إلى أن تلك المشاعر يمكن أن تؤدي إلى الشك والغيرة، وأحيانًا القتل، مضيفًا: «الناس بتفضل تدور على الحب عشان تعيش فيه للحظات قبل ما تنقلب العلاقة للأسوأ.. وهما الشوية دول بس، اللحظات الأولى في أي علاقة إللي بتفضل عايش عليهم أيام كتير بعد انتهائها.. الإنسان يفضل يحب بكل ما يملك اللي قدّامه عشان يجي في يوم ويخونه أو يزهق منه أو ينجذب لشخص آخر أو العلاقة نفسها توصل لفقدان الإحساس إللي بيقود للملل.

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واختتم حديثه: «هييجي اليوم اللي قلبك يدوق، وساعتها هتبقى بردو بداية النهاية زي كل القصص والمسلسلات والأفلام اللي في العالم كله، والحب وكل أحاسيسه هدية من ربنا للبشرية وبيحاربه فيها شيطان رچيم ليفتك بالإنسانية.. يا ترى الدور على مين؟».

كان شقيق ياسمين عبدالعزيز قد أثار جدلاً واسعاً بعد هجومه عليها بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وكتب شقيق ياسمين منشوراً قال فيه: إنه وقف بجانبها في مواقف مختلفة في حياتها، وأضاف: «لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك، وتتصورى صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا، ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا؟ من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟