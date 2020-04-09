فن ومشاهير

محمد صلاح يفقد 30 مليون إسترلينى من قيمته السوقية بسبب الكورونا

0 نشر
نورث سامي 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 05:23 مساءً - تسبب توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم والأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مختلف الأندية بسبب انتشار فى انخفاض أسعار العديد من نجوم كرة القدم.

وكشفت شبكة “ترانسسفير ماركت”، المختصة بأسعار اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الإنجليزي انخفضت بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصرى محمد صلاح حالياً 120 مليون جنيه إسترلينى، بعدما وصلت فى وقت سابق لـ 150 مليون جنيه إسترلينى.

على جانب اخر، نشر محمد صلاح مقطع فيديو طريف عن كيفية قضاء وقته مع ابنته مكة في فترة العزل المنزلي حيث ظهر وهو يلهو ويتدرب معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يفقد 30 مليون إسترلينى من قيمته السوقية بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا