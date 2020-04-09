كاثرين زيتا جونز تعبر عن حبها لزوجها وكلبهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعربت النجمة والممثلة الأمريكية كاثرين زيتا جونز عن حبها الشديد لزوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس مؤخراً، وذلك من خلال خاصية story علي حسابها عبر موقع إنستجرام.

وكانت كاثرين زيتا جونز، قد رفعت صورة زوجها النجم الشهير وهو يحمل كلبهما، ثم علقت عليها بأنها لا تستطع مفارقة الثنائي إلي الأبد، في إشارة إلي حبها الشديد لزوجها وكلبهما.

وكانت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، فاجأت محبيها وعشاقها، مؤخرا، بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع ” إنسجرام” مقطع فيديو قصير وهي ترقص من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس لكنه لم يظهر معها بالفيديو .

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النجمة العالمية الحاصلة على الأوسكار البالغة من العمر 50 عاما رقصت خلال الفيديو حافية القدمين، بينما كانت ترتدي ملابس براقة مميزة تتكون من ” بلوزة ” ذات تصميم بسيط باللون الأسود و بنطلون sequin بتصميم رائع، إضافة الي قرط باللون الفضي اضفي المزيد من الجمال و الرقي علي إطلالتها.

وكانت الفترة الأخيرة قد ظهرت شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل والنجم الأمريكي مايكل دوجلاس، عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.

ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى.