بطل جيمس بوند جورج لازنبي ينظف سيارته بنفسه بمحطة بنزين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرص النجم والممثل الأسترالي جورج لازنبي، نجم جيمس بوند السابق علي تنظيف سيارته بنفسه في إحدى محطات البنزين في لوس آنجلوس، ويبدو أن النجم لا يخشي الخروج من المنزل ولا تأثيرات الفيروس علي كبار السن.

النجم العالمي البالغ من العمر ٨٠ عاما، فضل تنظيف سيارته بنفسه وراعي شروط الحماية بتطهير وتعقيم يده وغسلها بعد الانتهاء من تنظيف السيارة.

وعلى جانب أخر، تقرر تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الأخير حول العالم إلى نوفمبر القادم 2020، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في أبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر.

والجدير بالذكر أن النجم رامى مالك، قد تصدر بوستر أحدث أفلام جيمس بوند “لا وقت للموت”، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.