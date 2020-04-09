رغم «كورونا».. ماجي بوغصن تطالب بعودة تصوير المسلسلات بلبنان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طالبت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن بعودة تصوير المسلسلات اللبنانية، والتي توقف تصويرها بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ماجي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات #كورونا للكل وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم”.
وتساءلت: “شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟.. آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع.. #لازم_نكمل_تصوير”.
عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية انتقدوا تصريحها، مؤكدين أن صحتها وصحة العاملين بالمسلسل أهم.
وكانت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشرها صورة مع جدتها لأول مرة، كاشفة أنها تبلغ من العمر 103 عام، ومرت بالكثير من الحروب والمجاعات والأوبئة.
ماجي شاركت جمهورها تجربة جدتها، بقولها: “ستّي عمرا ١٠٣ سنوات بصحتها الكاملة ووعيا الكامل الله يطول بعمرا.. بتقلي يا تيتا قطع عليي كتير حروب ومجاعات وأوبئة.. قلنا بوقتا خلصت الدني.. ورجعت كمّلت الحياة وأحلى ما كانت ..وتزوجت وجبت ولاد ..وربيت ولاد ولاد ولادي”.
الفنانة اللبنانية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ستي بتعطيني أمل وقوة.. وحبيت إتشارك معكن تجربة هالتيتا الختيارة الحلوة.. وأكيد بكرا احلى”.
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